XALIMANEWS : Invité, lundi soir, sur le plateau du magazine sportif Tfm de, ‘’Sport A La Une’’, Pape Diouf a évoqué le Mondial des équipes africaines notamment le Sénégal, pour qui, il pense pouvoir participer à la lutte finale en Russie.

« Pour ne pas avoir toute la poisse sur nous, nous pensons qu’il n’y aura pas d’équipes africaines en demi-finales. Cela dit, pour être beaucoup plus cohérent, n’oubliez pas que c’est en 1990 en Italie que l’Afrique a commencé à placer ses représentants après le premier tour.

Jusqu’ici la tâche était extrêmement difficile. Dans les années 70, en dépit d’une formidable équipe du Maroc qui était éliminée dès le premier tour, l’Afrique n’était jamais si on se souvient aussi du Zaïre en 1974 était battu par 9 buts à 0 par la Yougoslavie. Donc, gardons les pieds sur terre. Mais, aujourd’hui, avec les représentants que nous avons, il y a une possibilité de voir d’équipes ou une équipe africaine participer à la lutte finale », a-t-il affirmé.

Et d’ajouter : « Donc, oui se qualifier à la demi-finale. Mais, si on s’en tient à la logique nationale et internationale, aujourd’hui, il est très compliqué de désigner une sélection africaine comme étant celle qui va mécaniquement se qualifier en demi-finale. Ça pourrait être le Sénégal, comme il pourrait être aussi éliminé dès le premier tour », a-t-il expliqué.

L’ancien président de l’Olympique de Marseille a par ailleurs indiqué que « le pronostique du cœur annonce le Sénégal », mais la raison « pose des objections ».

Rappelons que les Lions logent dans le groupe H en compagnie de la Colombie, du Japon et de la Pologne. La Coupe du Monde 2018 se déroulera du 14 juin au 15 juillet 2018.

Igfm