En fin de contrat en juin prochain, Pape kouly Diop ne semble plus avoir un avenir à l’Espanyol Barcelone en Liga. Puisqu’aucune prolongation ne lui a été proposée jusqu’à présent.

Il n’y a pas encore touché le fond, d’autant que Pape Kouly Diop est souvent sur la feuille des 18 joueurs retenus par Quique Sanchez Flores. S’il reste le plus clair de son temps sur le banc et voit ses coéquipiers faire le boulot sur les différents terrains de la Liga, le milieu de terrain sénégalais est plus que zen et attend sa chance. « Quique (son entraineur) a beaucoup de d’options, car il y a des milieux plus offensifs, et d’autres plus défensifs », fait-il savoir dans Marca. Son entraineur lui préfère Javi Fuego et Darder qui sont les titulaires au poste de milieu de terrain.

Depuis le début de la saison, Pape Kouly Diop n’a disputé que 4 matchs (258 minutes de temps de jeu), alors qu’on en est à la 9éme journée dans le championnat espagnol. Si peut-être son coach a jugé insuffisant son rendement, l’ancien international sénégalais pense le contraire. « Dans les matchs auxquels j’ai participé, je pense que j’ai bien fait », martèle ce dernier.

S’il est heureux à l’Espanyol, Pape Kouly Diop aimerait avoir plus de temps de jeu, mais il n’élève pas la voix pour le réclamer. Il assume ma concurrence et reconnaît à qualité de l’effectif catalan. « Qu’il y ait une concurrence, permet à l’équipe d’être compétitive0 je suis un compétiteur et je veux toujours être le meilleur partout, en club ou en sélection. Mais la concurrence ne m’empêche pas de dormir ».

En fin de contrat en juin prochain, le lion n’est toujours pas convoqué dans le bureau du président pour une éventuelle prolongation. Et quoi qu’il advienne, Kouly est fier de son passage dans cette formation : « Cette année est ma dernière saison et, si je dois quitter le club, je partirais la tête haute, parce que j’ai défendu avec honnêteté ces couleurs ‘de l’Espanyol). Et si je dois renouveler mon contrat, je serais heureux. Heureux de rester et de continuer avec cette équipe. C’est un club où je me sens bien, où je reçois beaucoup d’amour et ma famille aussi. Je serai honoré de poursuivre l’aventure. Mais si je dois m’en aller, je le ferai la tête haute. Cependant, ce serait un honneur de rester ici », conclut l’ancien joueur de Levante.

Espanyol Barcelone est 9éme (10pts) avec 2 victoires, 4 nuls et 3 défaites pour 8 buts marqués et 12 encaissés.

