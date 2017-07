XALIMANEWS- « Je suis prêt à aller travailler aux côtés de Macky Sall s’il me le demande. Je suis citoyen comme tout le monde. Et quand un président de la République vous appelle pour l’intérêt de la Nation, vous devez répondre à son appel », a fait savoir Pape Samba Mboup, de la coalition « Mbollo Wade » depuis Ziguinchor.

Mais, que les barons de l’Apr se le tiennent pour dit : « jamais je ne rejoindrai l’Apr », a-t-il soutenu, dans les colonnes de L’Observateur. Toutefois, il a sévèrement taclé ses « amis » de la coalition gagnante Wattu Senegaal.

« Le président Abdoulaye Wade, avec ses 91 ans, doit aller à la retraite. Il n’a plus sa place dans l’arène politique, après avoir construit ce pays et renforcé la démocratie. Nous pensons très sincèrement et du fond du cœur qu’Oumar Sarr et Cie, qui sont tous disqualifiés, sont en train décorner l’image de Wade. Je suis sûr que si c’était leur père, ils ne le laisseraient jamais descendre dans l’arène politique. Quant à Mamadou Diop Decroix, nous savons tous qu’il n’a personne autour de lui. Il est dans cette coalition en véritable opportuniste qui ne cherche qu’à retourner à l’assemblée nationale », a lancé pape samba mboup.

A l’en croire, il est plus que jamais convaincu que la campagne électorale que le président Wade est en train de mener, n’est rien d’autre que du saupoudrage.

« Abdoulaye Wade veut sortir son fils Karim Wade de la situation où il est. Il va tout tenter pour cela. Mais, c’est peine perdue pour eux, car ils vont tous déchanter à l’arrivée », peste-t-il.