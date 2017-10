Tweet on Twitter

XALIMANEWS : Dans un entretien avec Walf Quotidien, l’ex chef de cabinet du Président Abdoulaye Wade, Pape Samba Mboup, fait de graves révélations sur ses anciens camarades de parti, le PDS.

En effet, selon Pape Samba Mboup, Abdoulaye Wade est victime des gens de son entourage qui manœuvrent pour que Karim Wade ne revienne plus au Sénégal.

« J’avais pris l’initiative de rapprocher les deux (2) hommes (Wade et Macky). J’avais rencontré Macky Sall, je lui avais parlé et il avait accepté d’aller voir Wade Abdoulaye Wade lors de sa visite officielle en France. Wade était aussi d’accord. Et Karim avait salué mon initiative. A ma grande surprise, à deux (2) jours du voyage, des responsables du parti mal intentionnés ont fait capoter la rencontre. La raison ? Ils ne veulent pas que Karim revienne parce qu’ils ont les mêmes ambitions que lui. Le premier ennemi d’Abdoulaye Wade, c’est son entourage », a-t-il rapporté dans les colonnes du journal Walf.

A son avis, le Pape du Sopi est « manipulé par ceux qui dirigent actuellement le PDS. Ils savent que Karim Wade ne sera pas candidat en 2019 mais ils persistent à dire qu’il sera là, qu’il va venir pour que, au dernier moment, ils mettent le président Wade devant le fait accompli et pour ensuite être le plan B », martèle-t-il.

Avant d’enfoncer le clou : « Me Madické Niang était en phase avec moi quand je suis allé chez lui pour lui parler du plan B. Il était d’accord avec moi mais il m’a demandé de faire en sorte que les gens ne sachent pas que j’avais sa bénédiction. Madické Niang a des ambitions mais malheureusement, il n’a pas le courage de dévoiler ses véritables ambitions. C’est un tartuffe».