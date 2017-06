Tweet on Twitter

Papiss Cissé, a ouvert la marque lors de la victoire de Shandong Luneng sur la pelouse de Liaoning Whowin 3-0. Il a offert son but à Cheick Tioté.

Cheick Tioté est décédé le 5 juin subitement à l’âge de 30 ans lors d’une séance d’entraînement avec le Beijing Enterprises qui évolue en D2 Chinoise.

Les deux joueurs étaient coéquipiers à Newcastle et s’étaient liés d’une forte amitié au fil du temps. Le Sénégalais avait écrit sur son maillot un » Love You Cheicky « , et selblait très ému lors de sa célébration