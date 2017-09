Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS-Face à l’honneur une seule question, où sont-ils ? Où sont les organismes internationaux, où sont les gendarmes du monde, la Cpi et ses juges? Les bons, les grands, les puissants ? Ceux qui prétendent être pour la justice pour l’équité et l’égalité, où sont ces courageux présidents, ces vaillants défenseurs de la dignité humaine, où sont les marcheurs de Paris ?

Ceux qui marchaient à Paris pour faire face à l’horreur ? ils nous parlent encore de liberté d’injustice d’égalité dignité humaine …Où sont-ils ? Car nous avons beau les chercher, nous ne les trouvons pas !

Un résumé de ce qui se passe en Birmanie:

La Birmanie est située près de la Chine et de l’Inde, elle est composée d’une population en majorité bouddhiste. À côté de cette population, il existe une autre communauté, une minorité musulmane appelée » Rohingya »et qui représenterait environ 10% de la population locale.

Les Rohingyas sont depuis très longtemps soumis à l’extermination sous le silence complice des médias internationaux et l’indifférence des Nations Unies.

En effet cette tragédie n’est pas récente, elle date de très longtemps et si Aujourd’hui on en parle c’est parce-que-elle à atteint des proportions jamais égalées.

En fait l’histoire nous apprend que cette tragédie a commencé en 1784, lorsqu’un roi bouddhiste appelé «Bodawpaya» craint la propagation de l’islam dans la région. Dès lors, il a commencé à persécuter les musulmans sans relâche pour se « débarrasser » d’eux.

Depuis, les bouddhistes ont commis les pires crimes contre les musulmans de Rohingyas, comme brûler des enfants, tuer, torturer et d’autres formes de persécution au vu et au su de tout le monde.

Mais pourquoi ce massacre n’inquiète pas les dirigeants du monde en général et du monde musulman en particulier? Ou parce que les victimes ne sont que des « pauvres musulmans »?

Les Musulmans de Birmanie sont moins humains que les victimes des attentats de Paris? Ou doit-on comprendre et accepter que la vie des Noirs, des Arabes et des musulmans à moins de valeur que la vie des autres.

Le silence complaisant qui accompagne le massacre des Rohingya en dit long sur l’hypocrisie des organismes internationaux et même la lâcheté de certains dirigeants du monde musulman.

Au nom de la dignité humaine, faisons arrêter le massacre des musulmans.

PS : Si la communauté internationale et le monde trahissent les principes (liberté égalité, justice, dignité humaine) qu’ils prétendent défendre, nous en tant des humains, nous avons le devoir de nous démarquer d’eux et de nous lever afin de les dénoncer, par devoir et par conviction.

Par Papa Makhtar DIALLO

Auteur, chroniqueur, activiste,

Président du mouvement citoyen les « indigné » du Sénégal