Vingt ans après la mort tragique de la princesse Diana à Paris, trois journalistes de Paris Match dévoilent de nouvelles révélations sur les circonstances étranges de sa disparition…

Il y a 20 ans, Diana, Dodi al-Fayed et leur chauffeur Henri Paul décédaient dans l’accident du tunnel de l’Alma à Paris. L’enquête avait incriminé à l’époque l’état d’ivresse du conducteur et une vitesse excessive. Mais selon Pascal Rostain, Bruno Mouron et Jean-Michel Caradec’h, trois journalistes de Paris Match, la responsabilité du drame serait plutôt à imputer à l’état du véhicule et à son parcours insolite. Son ancien propriétaire apporte un nouvel éclairage sur “l’affaire Diana”.

“Ancienne épave”

Dans “Qui a tué Diana?” (éditions Grasset), les trois auteurs révèlent les origines suspectes de la Mercedes de l’hôtel Ritz, “une ancienne épave accidentée”, une “voiture irréparable”, dans laquelle la princesse s’est pourtant retrouvée et qui a eu une rôle majeur lors de ce tragique accident. Ils reviennent aussi sur le propriétaire de la “mystérieuse” Fiat Uno, un jeune conducteur, un “personnage” à l’origine des plus grandes thèses complotistes sur le sujet…