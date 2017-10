Ibrahima Sall et ses partisans du Model sont très remontés contre le Président Macky Sall. Ils reprochent au président de la République de les avoir oubliés dans toutes les institutions.

«Le bureau politique constate, pour le déplorer, l’absence du Model à l’Assemblée nationale. En effet, la 34ème position occupée par la présidente du mouvement des femmes ne lui a pas permis d’être élue», lit-on dans un communiqué. «Le bureau politique prend acte de la composition du gouvernement qui, comme celle du Conseil économique, social et environnemental, du Haut conseil des collectivités territoriales et du Conseil national du dialogue des territoires, brille par l’absence des cadres du parti», poursuit le bureau politique du Model, la formation politique dirigée par le directeur général de la Sicap.

Frustrés par leur absence de toutes les institutions de la République, Ibrahima Sall et ses partisans préparent la présidentielle de 2019. Ainsi, le parti a décidé de mettre en place un comité technique pour revoir l’organisation et le fonctionnement actuels du parti et surtout proposer un nouvel organigramme ainsi qu’un manuel de procédures administratives et financières «susceptibles de porter les ambitions du parti en 2019».

WALF