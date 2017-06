XALIMANEWS – L’arrestation de la journaliste Houlèye Mané, a été suivie par celle de quatre autres personnes à qui elle aurait envoyé l’image. Au moment où les services de l’Etat font état d’une image obscène beaucoup plus dégradante qu’une simple caricature, une question se pose : WhatsApp est-il aussi ouvert aux services de renseignements de l’Etat que les autres réseaux sociaux ? Au vu de cette affaire, la réponse est toute faite.

C’est un secret de polichinelle que l’Etat écoute beaucoup de Sénégalais qui ne peuvent communiquer au téléphone sans être entendus. Cette pratique qui a été instaurée avec l’arrivée de la téléphonie au Sénégal, tend de plus en plus à se perfectionner autour d’un système plus performant. D’abord, dans un contexte de terrorisme, l’Etat s’est davantage renforcé dans une sécurité préventive dépendant directement de la présidence de la République. Avec la bénédiction des opérateurs de téléphonie et grâce à la France qui ne lésine pas sur ses technologies en pareille circonstance, le Sénégal s’est doté d’un système d’écoute qu’on peut penser hors de portée des pays sous-développés. En 2014 déjà, de toutes nouvelles machines ont été installées au palais pour, dit-on laconiquement, combattre efficacement le terrorisme. Ces outils sont mis à la disposition des services de renseignement de la gendarmerie et de l’armée qui dépendent, officiellement, du ministère de la Défense mais qui rendent compte directement au Palais.

Par ailleurs, il faut noter que le téléphone n’est pas le seul appareil à être passé au peigne fin. Les réseaux sociaux qui prennent, de plus en plus, de l’ampleur au Sénégal comme partout dans le monde, semblent aussi être passés à la loupe. On soutient que la France aurait octroyé au Sénégal un logiciel ultra-performant qui alerte, selon qu’il y ait certains mots clefs qui passent à travers Facebook ou Instagram.

Alors même qu’en avril 2016, WhatsApp était monté au créneau pour rassurer à nouveau les utilisateurs sur la sécurité de cette application, expliquant les protections des données personnelles par des chiffrements quelconques, qui ne sont pas lisibles aux tierces personnes. En janvier 2017, WikiLeaks fait une révélation de taille pour démonter cette information. La CIA (USA) aurait accès à des milliers d’informations sur le réseau WhatsApp et serait à même d’aider, les États, dans le déchiffrement de n’importe quelle donnée sur les réseaux sociaux. Plus tard, en Asie, on dénonce un réseau de pirates qui auraient encore accès à WhatsApp et qui feraient des ravages en Inde et dans les pays de l’Asie centrale. Une situation sur laquelle les responsables du célèbre réseau ne se sont pas prononcés. Dans le sillage, Mark Zuckerberg s’est affiché, récemment, avec son micro ainsi que la caméra de son ordinateur scotchés. Ce qui a attiré l’attention des internautes et reste assez éloquent pour d’aucuns.

Toujours est-il que l’arrestation, des nombreux présumés terroristes ces dernières années, montre que l’Etat du Sénégal, à l’instar des plus avisés, est plus que jamais à l’affut de la cybercriminalité. Une bataille qui a permis, en effet, de démanteler de nombreux plans. Mais sous le sceau de la sécurité, la liberté n’est-elle pas grignotée sur Internet ? De nombreux observateurs se prononcent. Le débat reste très mitigé.