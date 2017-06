XALIMANEWS – Toujours dans la mouvance des législatives, le Parti socialiste (PS) a convoqué son Secrétariat exécutif national, ce vendredi, pour de débattre des investitures.

A l’issue de la rencontre, le Pr Gorgui Ciss, porte-parole du jour, a lancé un message pour prévenir toute frustration. “Nous avions fait le point département par département sur les investitures, le SG Ousmane Tanor Dieng, avait toute la confiance. Et je pense qu’une liste a été déposée et nous attendons la publication officielle pour que l’on y revienne. Les investitures sont un moment difficiles. Dans le cadre d’une coalition, les difficultés sont multipliées par X. Il reste entendu que ces investitures n’ont pas été faciles. Mais ce qui est important et sur quoi nous nous sommes focalisés, c’est de mettre tout en ouvre dans le cadre de Benno pour préparer l’après campagne pour mettre tout de notre côté pour une victoire éclatante. Il ne sert à rien d’être investi si on ne peut pas gagner. Le PS a décidé de mettre tout le monde ensemble pour qu’on aille aux élections unis pour maximiser des chances de gagner”, a dit le chargé des relations extérieures du parti Socialiste. Selon lui, les cas de “frustrés” seront encore maîtrisés.

“Il y a des frustrés mais cela est le lot quotidien de tous les partis”, conclura t-il.