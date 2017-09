XALIMANEWS – La gouvernance sobre et vertueuse jetée à la face du peuple comme le slogan de la rupture n’est que de la poudre aux yeux. A l’intérieur des départements ministériels la réalité est d’un faste insolent.

La note de Macky Sall exigeant que les passations de service entre ministres sortant et entrant se fassent dans la plus grande sobriété après la bourde du ministre Mbagnick Ndiaye a été jetée dans la poubelle. En effet, les passations de service festives ont encore repris de plus belle. Et ce ne sont pas ceux ont assisté entre Me Sidiki Kaba et le Pr Ismaël Madior Fall au département de la justice hier qui diront le contraire. En effet, des communicateurs traditionnels ont pris en otage l’assistance des heures durant en balançant des éloges de gauche et à droite à Me Kaba d’un côté au Pr Fall de l’autre.

Et comme les épouses des deux ministres assistaient à la passation de service inutile de dire que c’était le comble avec les griots. Du reste, prévue à 15 heures, la cérémonie n’a pu démarrer qu’après 17 heures. Car chaque camp voulait casser la baraque pour faire plaisir à son ministre et à sa fille. Le tout dans une salle pleine comme un œuf. On aurait dit une planche à billet ou un distributeur automatique de billets de banque.

On aurait dit une planche à billet ou un distributeur automatique. Conscient qu’il y avait moyen de se remplir les poches comme jamais, un communicateur traditionnel venu de Tamba a alors tenté son coup dans une envolée panégyrique pour retracer l’histoire de Rufisque, la ville natale du nouveau ministre de la Justice. Et cela depuis le temps colonial à nos jours.

C’est là que Mme Fall est entrée en action pour se mettre en “mode Gab” pour se montrer digne des éloges faits à son époux. Et comme le désordre avait fini de s’installer dans la salle, Soro Diop, conseiller en Communication du ministère s’est résolu à intervenir pour remettre les choses à l’endroit. Mais la coupe était déjà pleine, note Vox Populi.

C’est la gouvernance sobre et vertueuse promise au peuple.