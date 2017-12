XALIMANEWS : Décidément, dans ce pays on voit tout. C’est un acte de pédophilie qui a été attrait, hier, à la barre du tribunal de grande instance de Dakar. Un marchand ambulant âgé de 23 a abusé sexuellement d’une fillette de 13 ans. Son jugement a été renvoyé pour le 18 décembre prochain.

Dans cette affaire de pédophilie qui a été traitée par le commissariat de Rebeuss et qui a atterri à la barre du Tribunal de grande instance statuant en matière de flagrants délits, c’est la mère de la victime qui doit se sentir coupable. Pour cause, c’est quasiment elle, qui, sans le vouloir, a jeté sa fille entre les mains d’un pervers et d’un obsédé sexuel.

Joignant difficilement les deux bouts, la dame qui avait des difficultés pour subvenir aux besoins de sa famille, envoyaient très souvent sa fille de 13 ans, qui a d’ailleurs une jumelle, chez le mis en cause pour lui demander de l’argent. Et puisque la fille venait régulièrement chez lui, de la part de sa mère, le marchand ambulant a mis à profit cela, pour satisfaire sa libido.

En réalité, à chaque fois que B.S était de passage chez lui, à Dakar-Plateau Escarfait, le jeune homme qui est né en 1994, l’invitait à lui faire des caresses sur ses parties intimes. Des actes de pédophilie qu’il a répétés au moins à quatre reprises sur la fille.

Mais le pot aux roses a été découvert dans la nuit du 27 au 28 Novembre dernier. Cette nuit-là, il était environ 22h, lorsqu’un est venu aviser le père de la victime de ce que sa fille de 13 ans venait d’être déshabillée par un jeune homme qui voulait abuser d’elle. Tout de suite, le père de famille s’est rendu sur place, pour constater ce qu’il en était. Mais il s’est tout de suite rendu compte que le bourreau de sa fille n’était autre que celui que l’on surnomme «Nar».