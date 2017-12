Tweet on Twitter

XALIMANEWS : Dans sa chronique Pencum diaspora numéro 25, le chroniqueur Seydina Seck remercie ses auditeurs, ses abonnés sur sa chaîne YouTube et les fidèles du site d’information Xalimasn.com, qui l’encouragent sans cesse dans le noble combat qu’il mène. Commencé depuis le 24 février 2017, Pencum diaspora revient tous les semaines avec des sujets d’actualités tels que la libération de Bamba Fall, Khalifa Sall, affaire Penda Ba, Ouleye Mané, Amy Collé, Assane Diouf etc. Beaucoup de ces affaires dénoncées par Seydina Seck ont été élucidées. Peut-être un coup du dessein mais le chroniqueur s’en réjouit et promet de revenir avec de meilleures émissions pour la deuxième saison.

Il nous propose une compilation des émissions précédentes afin de cerner l’actualité sénégalaise de 2017. Bonne écoute…