XALIMANEWS- Donner son sang n’est pas une difficulté majeure au Sénégal, ce qui est, quelque peu, paradoxal aux côtés du nombre important de personnes internées dont les cas deviennent désespérés à cause du manque de sang dans les hôpitaux. Les cas de décès, pour manque de sang, dans les hôpitaux et structures sanitaires, ne cesse d’augmenter et met le Sénégal sur la zone rouge. L’alerte pour les autorités publiques.

Il faut dire que l’accessibilité et la disponibilité du sang et des produits sanguins sécurisés sont essentiels dans le cadre d’une approche globale de préventions des décès en général mais surtout ceux maternels. Aujourd’hui, à Dakar comme dans les régions, la possibilité de recevoir une transfusion de sang, qu’elle soit sécurisée ou non, est un véritable calvaire vécue, dans l’angoisse, par plusieurs malades dans les hôpitaux. Le constat est que la situation précaire des structures de santé, en matière de procédures aussi bien concernant la logistique que l’organisation, y joue aussi un rôle important. Amenant parfois certains praticiens à commettre des actes déloyaux pour l’obtention de poches de sang. Ainsi, d’aucuns rapportent une nébuleuse autour de l’octroi de sang à des malades dans l’urgence. “Un jour, pendant qu’on transférait un parent qui se trouvait dans l’urgence, on nous fait savoir qu’on a droit à une seule poche de sang sur les trois dont il avait besoin et qu’on était obligé de payer les deux”, rapporte amer un témoin.

Pendant que l’évolution de certaines maladies comme les l’hépatite B semble constituer un véritable frein et aussi le prétexte parfait pour les autorités sanitaires. Selon le directeur du Centre national de transfusion sanguine, le Pr Saliou Diop, 13% du stock de sang est infecté à cause de l’hépatite B. Du coup, le Sénégal enregistre un gap. Des rapports officiels démontrent que, sur un besoin de 140.000 poches, le Sénégal ne dispose que 90.000. Une offre faible par rapport à la demande si l’on sait encore que, certaines banques de sang dans les régions sont moins alimentées que d’autres. Dernièrement à Matam, l’on a fait état de plus de 50 cas de décès en couches, sur une période relativement courte à cause du manque sang. Ainsi, au moment où le danger se généralise dans les hôpitaux, certaines bonnes volontés préfèrent être optimistes et s’impliquent davantage dans le combat préférant donner, directement, du sang pour les cas ponctuels.

Aujourd’hui, pour la journée mondiale du don de sang, les acteurs appellent la population à venir offrir de leur sang pour aider les citoyens qui sont dans ce besoin ponctuel en attendant de trouver de véritables solutions à une situation plus que jamais préoccupante. Le Sénégal, indiquent les spécialistes, a besoin de sang neuf, et grâce aux dons de sang anonymes et sécurisés, des milliers de vies pourront être sauvées chaque jour.