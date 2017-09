XALIMANEWS – Plusieurs quartiers de Dakar vont se retrouver sans eau à partir de ce jeudi. L’information est donnée par les services de la Société d’approvisionnement en eau (SDE), eux mêmes. Cette pénurie, plus ou moins subtile, affecte déjà plusieurs zones et doit se prolonger pour plusieurs heures d’où la nécessité pour les ménages, selon le communiqué de la SDE, de prendre les dispositions pour avoir des réserves d’eau non sans évoquer les réelles causes de cette nouvelle pénurie générale.