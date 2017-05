Tweet on Twitter

Share on Facebook

Zinédine Zidane est “simplement le meilleur entraîneur du monde” et il a fourni “un travail merveilleux” pour décrocher dimanche le 33e trophée de champion d’Espagne de l’histoire du Real Madrid, a déclaré lundi le président merengue Florentino Perez lors des festivités du titre.

Florentino a Zidane: “Fuiste el mejor jugador del mundo y ahora, simplemente, eres el mejor entrenador del mundo” pic.twitter.com/xFdOeEZV6G — Murdock (@RichalMurdock) 22 mai 2017

“Merci, Zizou, pour tout ce que tu nous as donné et pour tout ce que tu continues à nous donner. Cela a été un travail vraiment merveilleux”, a déclaré Florentino Pérez à l’occasion de la traditionnelle réception de l’équipe victorieuse à la mairie de Madrid.

“Tu as été le meilleur joueur du monde et maintenant tu es simplement le meilleur entraîneur du monde. Toi, tes adjoints et ton effectif avez écrit une nouvelle page d’histoire avec un jeu enthousiasmant. Le Real Madrid a marqué à chacune des 38 journées de cette Liga, ce qui montre clairement la philosophie de cette équipe”, a poursuivi le dirigeant.

Ligue des Champions

Florentino Pérez, président du Real entre 2000 et 2006 avant de revenir aux commandes en 2009, est très proche de Zinédine Zidane. Il avait été à l’origine du transfert du meneur de jeu au Real en 2001 et c’est lui qui a confié au Français le poste d’entraîneur de la réserve merengue (2014-2016) puis les rênes de l’équipe première à partir de janvier 2016. Pérez a dit avoir bon espoir que le Real puisse conserver son titre européen en finale de la Ligue des champions le 3 juin contre la Juventus Turin, ce qui permettrait à la “Maison blanche” de réussir le doublé Liga-C1 la même saison pour la première fois depuis 1958.

“Nous rêvons de revenir (à la mairie) le 4 juin. Je sais que ces joueurs et ces techniciens vont donner toute leur énergie pour obtenir ce qui serait notre douzième Coupe d’Europe. C’est ainsi qu’est le Real Madrid”, a conclu le président du club.