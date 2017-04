Va-t-on vers un conflit entre le Sénégal et la Mauritanie à cause des gisements de pétrole et de gaz découverts aux larges des côtes de Saint-Louis ? Tout porte à le croire. En effet, selon nos informations, le Président mauritanien Abdel Aziz croit dure comme fer que cet or noir, découvert aux confins entre les deux pays, se situe dans son territoire. Une revendication dont il a fait part aux autorités sénégalaises qui font tout pour ne pas ébruiter l’affaire. D’après des médias mauritaniens, le président Macky SALL qui a été saisi par son homologue fait la sourde oreille, se disant plus préoccupé par la crise en Gambie. Le site Cridem, note à ce propos : «Une prétention qui irrite et préoccupe le chef de l’Etat sénégalais Macky Sall, qui cherche à savoir comment il pourra convaincre son homologue et voisin du nord, que Saint-Louis, ancienne capitale de l’ex Afrique occidentale française, relève bien du territoire de son pays».

D’ailleurs, certains ont vu un lien entre cette revendication mauritanienne et l’émissaire envoyé en Gambie par le président Abdel Aziz.

Le différend qui n’est pas pour le moment rendu public risque pourtant d’atterrir sur la table de Dame Justice. D’ailleurs, du côté mauritanien, on annonce qu’une plainte a été déjà déposée.

