Le protocole de coopération pour l’exploration de l’offshore profond signé en décembre dernier lors de la visite du président Macky Sall à Paris, Total vient de signer deux (2) accords avec le Sénégal pour explorer le potentiel du pays en offshore profond, ce mardi. Une signature qui coïncide avec le limogeage par décret présidentiel de Thierno Alassane Sall du gouvernement.

Selon Patrick Pouyanné, PDG de Total, il s’agit de «deux (2) nouveaux accords pour pouvoir explorer et rechercher s’il y a du pétrole et du gaz dans l’offshore du Sénégal».

Le premier accord est un contrat de recherche et de partage de production d’hydrocarbures sur le bloc Rufisque Offshore Profond d’une superficie de 10 357 km2. Le second porte sur la réalisation d’une étude de la zone en mer très profonde, au-delà de 3.000 m d’eaux, en vue d’en déterminer le potentiel d’exploration et de devenir opérateur d’un bloc d’exploration.

Interpellé sur le départ du ministre de l’Energie et du Développement des Energies Renouvelables au moment de la signature, Patrick Pouyanné souligne qu’il «a le représentant du ministre à ses côtés».

«Je ne pense pas qu’il a été un obstacle parce que vous voyez, j’ai le représentant du ministre qui est présent à côté de moi. Nous avons lancé les discussions un peu avant décembre pour les équipes lors de la visite du président Macky Sall à Paris. Nous avons signé ce protocole d’accords et Monsieur le ministre (Thierno Alassane Sall) était présent à ce moment-là à l’Elysée. Le président Macky Sall avait lancé un pari qui était d’être capable de signer ces accords avant mai, nous avons travaillé d’arrache-pied, nous avons amélioré notre offre, il y a eu négociations avec le ministre, avec Petrosen qui nous ont forcés à améliorer notre offre et cette offre a été retenue. N’attendez pas de ma part que je fasse des commentaires, je découvre le Sénégal, c’est la première fois aujourd’hui, je rencontre les autorités, j’ai pu signer avec un Premier ministre, ministre de l’Energie, cet après-midi», a-t-il dit.

