Le journaliste-analyste politique refuse d’aller chercher l’explication au Ciel ! En effet, jetant un regard critique sur la visite d’Etat en France du Président de la République, Mame Less Camara ne comprend pas, alors pas du tout ce qui a bien pu prendre Macky Sall.

Qui, flanqué de dizaines de compatriotes, s’est rendu à Paris, pour offrir sur un plateau d’argent le pétrole récemment découvert au Sénégal.

Commentaire de ce brillant Doyen de la presse : « xalé bou yoré bonbon, té xamoul ndiarign li, mak moy topou si ganawame, di lène for béna, béna » (quand un jeune possède par devers lui des biscuits dont il ignore l’utilité et se met à en jeter un à un, c’est un vieil homme qui va les ramasser, calmement, pour ensuite, s’en servir tranquillement », a laissé entendre Mame Less Camara.

Ce dernier ne semble pas avoir dérogé à la règle des Sénégalais qui ont été parcourus de frissons, lorsque, à sa descente d’avion, Macky Sall n’a été accueilli que par une petite ministre, qui n’occupe que le quinzième rang de l’ordre protocolaire du Gouvernement français.

