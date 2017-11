Vue l ‘ impérieuse nécessite d ‘ élections transparentes garantes d une stabilité, la Petroteam monde et I ‘ expert et inventeur Bakar Ndiaye ont mis en place, un système fiable breveté unique au monde et qui garantit la fiabilité de toutes formes d ‘ élections au Senegal.

La Petroteam monde invite toute la classe politique à se saisir de cette nouvelle découverte que monsieur Bakar Ndiaye et toute l ‘ équipe de la Petroteam monde comptent mettre au nom d ‘ une participation patriotique gratuitement au service de l ‘ état sénégalais.

Nous inviterons toute la classe politique à une démonstration publique mais aussi l ‘ état du Senegal via le ministère de l ‘ intérieur chargé des éIections . Cette invention publiée par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) nous évitera toute forme d événements posts électoraux car rendant impossible la fraude et motivera les élus à plus de sérieux dans la gestion des affaires de la cité et seul un bilan positif sera source d une réélection….. Sathie élections dièkhna

Bakar Ndiaye sur le fichier électoral assure : “il n’y aura plus de fichier électoral, plus de carte électorale et plus de remontée physique des procès-verbaux “.

Quand on sait que ce spécialiste de systèmes de vote électronique -encore inédit au Sénégal-, expert et membre du groupe Petroteam Monde ,

Membre du réseau d´experts ACE Project (Réseau du savoir électoral ACE) entre autres compétences dans le domaine de l’informatique, est un autodidacte dont l’invention est aujourd’hui publiée par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Petroteam s’est déjà dotée des moyens techniques nécessaires pour sa participation active lors des prochaines joutes électorales et dans sa logique d’action en collaboration avec toutes les parties prenantes de notre processus électoral, compte mettre en oeuvre les opérations suivantes :

*- Audit de la procédure de gestion des cartes d’identité CEDEAO;

*- Présenter aux acteurs du processus electoral,pour sa mise en exploitation, de la nouvelle procédure de gestion des opérations de vote pour mettre un terme définitif à la fraude électorale. Ci joint Ie Iien de Ia vidéo de démonstration pour Ia procédure d’ audit des cartes d’ identité CEDEAO : https://www.youtube.com/watch?v=-UZ6CCgTAAk&feature=share

Fait Ie Iundi 13 – 11 – 2017 par Ie groupe Petroteam Monde .