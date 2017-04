Seneleaks a été informé par le journaliste d’investigation Baba Aidara du fait que Frank Timis cherche actuellement à se débarrasser des parts d’actions qui lui restaient au profit du géant pétrolier BP (British Petrolum).

En effet, BP avait acquis dans le 2nd semestre de 2016 près de 32,49% des droits des 2 fameuses licences des blocs Kayar Offshore et St-Louis Offshore. Pour rappel, 90% des droits de ces licences avaient été attribuées par décrets signés par le président de la République Macky Sall au profit de la société anonyme unipersonnelle « Petrotim SAU » créée par son frère Aliou Sall. Ce dernier a par la suite transmis ses 90% de droits au groupe dirigé par l’homme d’affaire roumain Frank Timis. Ce dernier, sans capacité financière de faire les travaux d’exploration avait réussi à faire venir Kosmos pour lui vendre 60% des 90% reçu de la société créée par le frère du président de la république, en l’occurence Aliou Sall.

En 2016, l’accord était que le groupe britannique achète à Kosmos Energy 27,49% de ses parts et 5% au groupe Timis Corporation afin que Kosmos reste majoritaire mais avec une promesse d’investissement plus important de la part de BP. Donc à l’issue de ces transactions, toutes validées par le président Macky qui jouit d’un droit de préemption absolu sur toute transaction, BP totalisait au même titre que Kosmos 32,49% mais avec accord d’un certain nombre de conditions à l’avantage de Kosmos Energy resté majoritaire. L’homme d’affaire australo-roumain Frank Timis patron de Timis Corporation, très controversé dans plusieurs pays africains, en Australie et en Angleterre et connu pour son manque d’éthique en Affaires, avait ainsi donc profité de l’entrée de BP dans le consortium pour se débarrasser dans un 1er temps de 5% de ses 30% lui restant depuis sa 1ère transaction (vente) de 60% au groupe pétrolier américain Kosmos. Jusqu’au 25/04/2017 18:00 GMT, avant l’annonce du journaliste d’investigation Baba Aidara, Frank Timis patron du groupe Timis Corporation niché aux paradis fiscaux des îles Caimans, détenait 25% des droits.

Selon le journaliste Baba Aidara, suite au fait que des citoyens sénégalais sentinelles et responsables vivant dans la diaspora ou résidant au Sénégal aient déposé plusieurs plaintes dans plusieurs organismes judiciaires américain (DoJ), australiens, britannique (SFO), onusiens et européens, Frank Timis se sentant menacé, cherche à se débarrasser des 25% qui lui restaient depuis l’entrée de BP dans le consortium d’exploitation. L’homme d’affaire australo-roumain a déjà trouvé un accord de transaction avec BP selon le journaliste d’investigation Baba Aïdara et que l’accord se trouve actuellement sur le bureau de Macky Sall qui doit valider la transaction qui permettra à Timis de fuir pour l’instant. Toutes ses informations ont été diffusées sur les réseaux sociaux et par plusieurs organes de presse et sites en ligne. Aucun démenti n’a été fait de la part du régime.

Dès lors plusieurs questions se posent dont la principale est, Macky Sall osera t-il valider cet accord de transaction qui permettra à Frank Timis de fuir pour ainsi épargner pour le moment son frère Aliou Sall ?

Le groupe BP (British Petrolum) ne sait-il pas que les licences de Kayar et St-Louis Offshore font l’objet de beaucoup de plaintes au niveau de l’OFNAC (Office Nationale de Lutte contre la Corruption) sans suite dénonçant la violation de la loi sur le code minier sénégalais ? Le groupe britannique BP ne sait-il pas que Frank Timis et ses complices au Sénégal sont visés par plusieurs enquêtes dans plusieurs institutions judiciaires aux États-Unis, en Angleterre et en Europe suite à des plaintes déposées récemment par des citoyens sénégalais résidant au Sénégal et dans sa diasora ? BP sait-il que s’accaparer de ses 25% avec la complicité du président Macky Sall entrainerait des conflits et litiges avec Kosmos qui semble ne chercher qu’à être majoritaire au vu du dernier accord de transaction et de son droit de préemption à l’image du conflit déjà existant entre FAR, Conoco Philips et Woodside pour les licences d’exploitation de Sangomar et Rufisque Offshore ? BP sait-il qu’un autre homme d’affaire britannique a porté plainte contre Timis pour escroquerie suite à un partenariat non honoré par ce dernier et que l’homme d’affaire britannique demande à la Cour de Justice britannique d’être dédommagé avec les avoirs du groupe Timis Corporation au Sénégal ?

Voilà autant de questions qui ratrapperont tôt ou tard Frank Timis et ses complices au Sénégal. Le groupe British Petrolum, tout comme Kosmos, ne peuvent prétexter ultérieurement de ne pas avoir été avertis au Sénégal des risques qu’ils prenaient en ignorant expressément les violations de loi faites dans le cadre des licences des bloc Kayar Offshore et St-Louis Offshore qu’elles exploitent actuellement au Sénégal. Ce qui est sûr est qu’une bonne frange de la population sénégalaise est avertie et qu’elle ne se laissera pas être escroquée dans l’affaire Petrotim.

AboubakrIne Ndiaye

seneleaks.com