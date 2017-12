XALIMANEWS : A Thiaroye sur mer les populations ne dorment plus dans la quiétude. Pour cause, leur état de santé de dégrade de plus en plus avec l’avènement de toux, rhume diarrhées entre autres.

Les populations de Thiaroye sur mer sont dans l’émoi. En effet, au lendemain de la grosse frayeur provoquée par l’essence et le fuel déversés chez elles par les pipelines endommagés de la société africaine de raffinage, elles vivent un cauchemar.

Les témoignages recueillis sur place rendent compte de la gravité de la situation. Un vieux, interpelé déclare « Pourtant, il y a un mois malgré l’âge, on n’était pas comme ça. Depuis trois semaines, avec cette odeur d’essence dans le quartier, on tousse continuellement ».

Lui emboîtant le pas, El Hadji Matar Sylla Diop assène « dans nos familles, les enfants et les adultes souffrent également de diarrhées et cela a commencé avec cette odeur d’essence qui semble nous traquer ».

La SAR est aujourd’hui accusée de ne pas informer les populations sur les risques sanitaires liés aux pipelines.

Mais pour se rattraper, elle a prévu d’organiser une grande rencontre avec les populations de Thiaroye sur mer dans les locaux de la mairie la semaine prochaine.