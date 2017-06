Tweet on Twitter

XALIMANEWS – Les choses risquent de devenir sérieuses pour Cheikh Tidiane Gadio.

En effet, il a été attaqué devant le conseil constitutionnel par Amsatou Sow Sidibé, pour avoir plagié le nom de sa coalition aux législatives. Entre la « Coalition 3e voie politique/Euttou Askan wi » lui appartenant et la « Coalition pôle alternatif/3e voie/Senegaal dey dem » dirigée par Gadio, la professeure réclame la paternité de ce nom et reproche à l’ancien ministre d’avoir plagié l’expression « 3e voie ».

Dans les colonnes du journal “Le Quotidien”, la juriste estime que cette situation risque de semer « la confusion » dans la tête des électeurs, le jour du vote. « Nous avons constaté que le nom de notre coalition a été plagiée par une autre coalition. Nous avons saisi le conseil constitutionnel d’un recours en contestation pour éviter toute confusion auprès des électeurs », explique Pr Sidibé. Pour sa part, la “Coalition Pôle alternatif/3e voie/Senegaal dey dem” dit avoir reçu notification de la haute juridiction et promet de respecter les délais de réponse imposés par le Conseil constitutionnel.

La réponse de Gadio pourrait tomber aujourd’hui, souligne Mamadou Baal, chargé de la communication de la coalition.