XALIMANEWS-Lors d’une rencontre régionale de haut niveau sur la démographie, les parlementaires de la Cedeao ont plaidé pour la maitrise de la croissance et demandé aux différents pays de faire baisser leurs indices synthétiques de fécondité respectifs à 3 enfants au plus par femme d’ici 2030.

Selon le président de la commission de la Cedeao , Marcel Alain de Souza , cette politique vise à baisser de moitié le taux de fécondité et d’arrimer le taux de croissance économique trop modéré arguant que la jeunesse représente les deux tiers de la population, et cette jeunesse lorsqu’elle ne trouve pas de solutions devient une bombe , elle traverse le désert ou la Méditerranée , meurt par milliers pour l’ émigration clandestine.

Les propos de Souza sont soutenus par le président du parlement burkinabé, Salifou Diallo qui estime que les parlementaires de la Cedeao, de la Mauritanie et du Tchad ont convenu que d’ici 2030, les parlements devaient inciter les gouvernements à mettre en place des politiques tendant de faire en sorte que chaque femme ait au plus trois enfants pour maitriser le boom démographique.

« Nous estimons que quand on a un taux de croissance économique des pays qui est de l’ordre de 5 à 6% avec un taux de fécondité situé à 6 ou 7%, nous sommes dans une situation de démographie non maitrisée et nous ne pouvons pas espérer de développement avec une telle situation » a-t-il martelé

Depuis quelques temps, la fertilité féminine en Afrique charrie les polémiques après la sortie du président français qui avait déclaré au cours d’une conférence de presse donnée à l’occasion du G20 que la fécondité de la femme africaine est une entrave au développement du continent noir. Dès lors, le débat est ouvert et cette proposition de loi en rajoute aux commentaires de certains acteurs sociaux africains qui en paraissent choqués.