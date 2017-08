Tweet on Twitter

XALIMANEWS – “Y en a marre” et certaines organisations de défense des droits de l’homme annoncent une plainte contre l’Etat du Sénégal pour les couacs notés dans l’organisation des élections législatives entre autres la non émission des cartes d’identité biométriques, l’omission sur les listes électorales. Pour Me Baba Diop, il se posera la question de la recevabilité puisque seule la victime peut intenter l’action…