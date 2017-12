On en sait plus sur l’affaire opposant l’homme d’affaire Cheikh Amar à la Caisse des dépôts et consignations (Cdc).

Selon le journal les Echos, ce n’était qu’un « fake news », car la Cdc a déclaré qu’elle n’avait jamais déposé une plainte contre le patron de Holding Amar.

C’est la direction générale de la Cdc qui a elle-même fait le point sur cette histoire. Selon Aliou Sall, aucune action contentieuse n’oppose la Cdc à Cheikh Amar. Et cette information n’engage que les auteurs.

Avec Senego