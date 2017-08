XALIMANEWS-La pétition lancée par le mouvement Y en a marre est parti pour connaitre un succès. En effet, Fodé Barro et Cie enregistrent déjà «7.000 (sept mille) signatures physiques et 750 signatures en ligne».

Dans un document exploité par nos confrères de Seneweb, le mouvement activiste note que, «cette bonne progression, est due à une forte adhésion des Sénégalais du pays et de la diaspora ».

Avant d’ajouter que l’objectif de cette initiative est de, «permettre aux citoyens sénégalais qui se sont sentis lésés, empêchés d’accomplir leur Droit civique de vote, de saisir cette instance juridictionnelle pour une reconnaissance du préjudice causé par l’État du Sénégal et exiger une réparation de ce même préjudice à hauteur d’un (1) million de francs Cfa. Un pool d’avocats s’est constitué pour porter ce contentieux citoyen».

Pour rappel, Y en a marre et d’autres organisations telles que la Raddho, le Forum du justiciable, comptent trainer l’Etat du Sénégal en justice. Et pour se faire, ils ont demandé aux sénégalais de se constituer en parti civile pour dénoncer les manquements notés lors des législatives du 30 juillet dernier, qui ont empêché des milliers de citoyens de voter.