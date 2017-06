XALIMANEWS- Face à la pléthore de listes qui va compliquer le vote le 30 juillet prochain, le directeur général de la Sonacos a une solution. La jugeant «pertinente» et méritant d’être testée», il l’a livrée à nos confrères de L’Observateur.

«Au lieu d’étaler en vrac sur la table l’ensemble des bulletins de vote, ils pourraient être reliés sous forme de carnets à souches détachables. L’électeur disposerait d’une seule prise sans risque de dispersion de l’ensemble des listes. Et une fois dans l’isoloir, il n’aura plus qu’à détacher le bulletin de son choix, s’acquitter de son devoir civique et enfin déposer le reste le reste du carnet dans les poubelles dédiées», explique-t-il.

Pour l’ancien directeur général de la Senelec, avec ce système, toutes les exigences du code électoral seront ainsi remplies. A savoir la disponibilité des bulletins et la préservation du secret du vote.