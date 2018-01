XALIMANEWS : Pour accompagner les Pme et les startups sénégalaises du secteur des technologies de l’information (Ti) à se connecter aux marchés internationaux, le Royaume des Pays-Bas, à travers un projet exécuté par le Centre du Commerce International (Itc), a mis sur la table plus de 900 millions de FCFA (1,7 Millions $), sur quatre ans, selon nos confrères de Sud Quotidien.

Le coordonnateur national dudit projet, Diabel Ndaw, qui précise que c’est en collaboration avec l’Asepex et l’Optic, informe que 80 entreprises seront sélectionnées au terme de l’appel à candidature, dont la date limite est fixée au 19 janvier prochain.

«80 Pme dans leur développement à l’international sur la base de packs d’accompagnement en fonction de leur potentiel export», dont 20 seront accompagnées sur les marchés étrangers. Plus précisément, il s’agit notamment d’aide à la mise en place d’un plan marketing pour l’exportation, de la promotion des produits et services ou encore de la participation aux événements B2B à travers le monde, liste-t-il.

Par ailleurs, souligne le journal, M. Ndaw indique que 50 startups bénéficieront de formations «Pitch Internationalisation». Mieux, selon lui, toutes les entreprises du secteur qui auront manifesté leur intérêt pourront accéder également à des études de marché et à la plateforme de formation en ligne de l’Itc. Sur les critères d’éligibilité, il laisse entendre qu’il suffit d’être une Pme ou une startup sénégalaise, d’être actif dans le secteur des Ti ou d’externalisation des processus métiers, d’être présente à l’international ou d’exprimer le besoin de proposer à l’international vos services ou solutions innovantes. Il précise toutefois que ce n’est pas un fond de financement des entreprises, mais plutôt un fond d’appui au développement dudit secteur des technologies de l’information.