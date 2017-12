Le « Projet AIBD » nous ressemble à bien des égards. Nous ne sommes pas rigoureux avec le temps et l’argent : nous ne sommes pas ponctuels au travail et dans les rendez-vous; nous dilapidons nos revenus dans des futilités et nous jouons avec l’argent public. A contrario, tous les pays qui avancent vite prennent le chemin inverse : optimisation du temps et de l’argent pour créer toujours plus de valeurs pour enclencher des cercles vertueux. Sans épargne sérieuse, pas d’investissements conséquents et pas d’emplois. Nous sommes, nous, plutôt, destructeurs de valeurs et enclencheurs de cercles vicieux de par nos laxismes avec le temps et l’argent.

Initier de petits et grands projets est indispensable pour aller de l’avant ou émerger, si l’on veut. Ce sont les projets réalisés qui créent et distribuent les richesses nécessaires au progrès de tous. Mais ce ne sont pas n’importe quels projets. Ce sont les projets bien gérés dans la conception, la planification, la mise en oeuvre, le suivi-évaluation et l’amélioration continue. Ce ne sont pas les projets dont les coûts et les délais tirent en longueur.

Pour le bien de tous, veillons à ce qu’il n’y ait plus de « Projet AIBD », un projet qui dure quatre fois plus longtemps que prévu et coûte trois fois plus cher que les coûts initiaux. Pour le bien de tous, il faut des projets rigoureusement bien gérés, respectant les délais et les coûts projetés.