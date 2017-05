C’est dans un communiqué parvenu à notre rédaction que la société, importateur et distributeur du riz Royal Umbrella a dénoncé les accusations portées sur son produit à la suite de vidéos publiées sur les réseaux sociaux… Nous publions in extenso le communiqué.

LA SOCIETE SENCOM IMPORTATEUR ET DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DE LA MARQUE DE RIZ DE LUXE ROYAL UMBRELLA AU SENEGAL ET DANS LA SOUS REGION OUEST AFRICAINE DEMENT DE MANIERE FORMELLE LES ACCUSATIONS MENSONGERES ET GRAVES CIRCULANT SUR LES RESEAUX SOCIAUX ET DANS LES MEDIAS EN LIGNE ALLEGUANT L’EXISTENCE DE MATIERES PLASTIQUES DANS SES PRODUITS.

PRESENT DEPUIS 1996 SUR LE MARCHE SENEGALAIS, LA SENEGALAISE DE COMMERCE, ENTREPRISE CITOYENNE, S’EST TOUOURS ATTELEE A FOURNIR AUX CONSOMMATEURS UN PRODUIT DE QUALITE SUPERIEURE REPONDANT AUX MEILLEURS STANDARDS MONDIAUX AU NIVEAU DE L’HYGIENNE ALIMENTAIRE.

UNE PLAINTE POUR DIFFAMATION ET DIFFUSION DE FAUSSES NOUVELLES EST EN COURS DE REDACTION AU NIVEAU DE NOS CONSEILS ET SERA DEPOSEE AUPRES DES AUTORITES JUDICIAIRES.

LA SENCOM ASSURE A SA FIDELE ET AIMABLE CLIENTELE QUE LES PRODUITS ROYAL UMBRELLA SUBISSENT UN CONTROLE QUALITE EXTREMEMENT RIGOUREUX, CERTIFIE PAR LES AUTORITES SANITAIRES DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL.

NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE CONFIANCE.

ROYAL UMBRELLA VOTRE CHOIX POUR UN MEILLEUR REPAS.

DAKAR, LE 05 MAI 2017

LA DIRECTION GENERALE