XALIMANEWS : Le directeur général des impôts et domaines a présidé hier la rencontre du mouvement des femmes de soutien de Benno Bokk Yakaar de la médina. Il a, ainsi, déclaré vouloir reprendre la ville de Médina pour le compte de Benno à l’horizon des présidentiels 2019.

Le directeur des impôts et domaines, Cheikh Ahmed Tidiane Ba, est déterminé à redorer le blason de Benno Bokk Yakaar à Médina.

Défaite lors des législatives précédentes, la coalition lance le directeur en plus des anciens notamment Seydou Gueye ou youssou Ndour.

« J’ai trouvé une mobilisation exceptionnelle qui permet de penser qu’on peut avoir de l’espérance et de l’espoir pour 2019 » déclare-t-il ».

Il ajoute « mon combat c’est de lutter contre la pauvreté et le chômage à Médina ». Mais indique en toute courtoisie que le maire Bamba Fall est un frère pour lui.