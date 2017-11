De ministre délégué chargé du Budget sous Abdoul Mbaye à ministre de l’Intérieur dans le gouvernement d’Aminata Touré, Abdoulaye Daouda Diallo a pris du galon. Une promotion bien méritée pour l’inspecteur des impôts et des domaines qui a été déguerpi de son fauteuil de secrétaire général de l’Ipres à cause de ses affinités avec un certain Macky Sall…

Le nouveau ministre de l’Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo est bien loin de l’époque où il était confiné dans un petit bureau aux Impôts et domaines… Enraciné dans sa culture jusqu’à la moelle des os et bien à l’aise dans ses grands boubous traditionnels dans lesquels il aime flotter, le «premier flic du Sénégal» est un fidèle parmi les fidèles de Macky Sall.

D’ailleurs c’est sa proximité avec l’actuel locataire du Palais de la République qui lui avait coûté son poste à l’Institut de prévoyance retraite du Sénégal (Ipres). A l’époque, il était un des rares hauts fonctionnaires à afficher son choix politique. Il a fait des passages au Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales (Craes) comme Secrétaire général, à la Loterie nationale Sénégalaise (Lonase) où il a juste eu le temps de garder au chaud le fauteuil de DG pendant une année…

Décrit comme un homme simple et fidèle en amitié, à 50 ans environ, il est sans doute l’un des ministres de l’Intérieur les plus jeunes sous Macky.

Le prédécesseur de Diallo, le général Pathé Seck qui avait remplacé à ce poste stratégique Mbaye Ndiaye (plus de 50 ans) était un réel has been qui avait atteint l’âge de la retraite depuis 2005. Il était au bout du rouleau et certains le disaient malade. Et puis, un gendarme à la tête des flics, cela sonnait faux… Après les douloureux événements de 1987 qui ont valu la radiation à beaucoup de policiers, ce sont les gendarmes qui avaient «remis» de l’ordre.

D’ailleurs, interpellé sur le scandale présumé à l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (Ocrtis) qui avaient impliqué des personnalités dans la haute hiérarchie de la Police, Pathé Seck s’en était lavé les mains arguant qu’il s’agit juste d’une guerre fratricide alors que le dossier dormait dans ses tiroirs depuis des mois.

Pourtant, l’affaire a pris une telle ampleur qu’elle avait fini par obliger Macky Sall à limoger Abdoulaye Niang qui a été remplacé par Anna Sémou Faye à la Direction générale de la Police Nationale (Dgpn).

Les manifestations des Thiantacounes qui avaient mis Dakar sens dessus dessous pour réclamer la libération de leur guide spirituel Cheikh Béthio Thioune ont négativement pesé dans son bilan.

Polygame, le premier inspecteur des impôts à occuper ce portefeuille a une épouse Congolaise et une autre Al Poular. La première nommée a des liens de parenté avec Denis Sassou Nguessou. D’ailleurs, elle était au cœur de l’organisation lors de la visite de Macky Sall au Congo quelques mois avant son triomphe de mars 2013.

Militant de l’Alliance pour la République (Apr), Diallo est très actif dans le Podor mais avec ces nouvelles fonctions qui sont incompatibles avec une visibilité politique, il va être obligé de s’hiberner le temps que durera sa nomination.

A en croire un de ses proches, Abdoulaye Daouda Diallo est un homme généreux, accessible et un véritable bourreau du travail.

L’ancien ministre délégué chargé du Budget sous Abdoul Mbaye a vécu un drame familial il y a quelques temps. Il a perdu son fils de 16 ans qui était un brillant élève en seconde. En bon croyant, Abdoulaye Daouda Diallo avait encaissé le coup dans la foi.

