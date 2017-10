Le débat sur un possible troisième mandat de Macky Sall qui a fait beaucoup de passion et d’interprétation dans le landerneau politique et qui a fait couler beaucoup d’encres et salives chez les constitutionnalistes est vraiment clos. Et c’est le Garde des Sceaux, ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall en visite dans les services relevant de son département qui met fin à cette question soulevée par le Pr Bababacar Guèye.

« Le président de la République est élu pour un mandat de cinq (05) ans et ce mandat est renouvelable qu’une seule fois. La Constitution sénégalaise est claire sur la question et ne laisse la place à aucune interprétation », précise-t-il après avoir convoqué les dispositions de l’Article 27 de la charte fondamentale du Sénégal.

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice lève donc toute équivoque sur une possible 3ème candidature de Macky Sall.

Interpellé sur la décision des avocats de Khalifa Sall d’internationaliser le combat pour sa libération, il répond de manière brève: « Le Sénégal est un pays de démocratie et chacun a le droit de se servir de ce que la loi lui permet. Les avocats ont leur stratégie et ils ont le droit de la dérouler telle qu’ils l’entendent »

Il annonce, par ailleurs, la construction d’une nouvelle prison de 2500 places à Diamniadio pour désengorger la Maison d’Arrêt et Correction (MAC) de Reubeuss.

ferloo.com