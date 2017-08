XALIMANEWS – Suite à leur point presse tenu la semaine dernière, le bâtonnier de l’ordre des avocats Me Mbaye Guèye vient de déclencher une procédure disciplinaire à l’encontre de Me El Mamadou Ndiaye et Me Magna Brice Sylva tous deux avocats du Maire de Dakar Khalifa Sall. Que risquent-ils ? Pourquoi une telle mesure a été prise ? Des questions qui trouveront réponses dans les jours à venir.

Pour rappel, les avocats de la coalition Mankoo Taxawu Senegaal, Me El Mamadou Ndiaye et Me Magna Brice Sylva faisaient face à la presse pour apporter des précisions suite aux recours déposés sans succès. Maitre Ndiaye avait poussé la chansonnette en estimant que le conseil constitutionnel avait commis une forfaiture.

Une affaire à suivre…

Source: Dakaractu