Des trente millions par mois remis à And-jeff qui défrayèrent la chronique sous Wade, aux quatre millions par mois perçus par la Ligue démocratique (LD) sous le Président Macky Sall, les fonds spéciaux du Président de la République profiteraient donc à tous les partis membres d’une coalition au Pouvoir?

Nous voulons savoir!

Mais avant d’aller plus loin dans nos interrogations, les Partis se réclamant de la Gauche historique nous doivent, pour le moins, des explications en raison de l’idée que nous avions de ses valeurs.

En effet, la déclaration récente de Mamadou NDOYE, Ancien Secrétaire Général de la LD est plus qu’un aveu. C’est un véritable acte d’accusation à l’endroit de toute la classe politique sénégalaise. Au demeurant, une voix aussi autorisée que celle de Mamadou NDOYE ne peut pas avoir jeté un pavé aussi gros dans la mare gratuitement. À quelles fins alors? Le proche avenir nous édifiera. Pour l’heure, la question préalable est de savoir combien touchent les autres Partis membres de Benno? On attend des uns et des autres des déclarations sur l’honneur…s’il en reste!

Après cette séquence vérité, les militants de chaque Parti devraient exiger des comptes à leurs responsables pour se faire une idée de la droiture de leurs dirigeants. Si le cœur leur en dit.

Pour ce qui nous concerne, nous considérons qu’une occasion unique de nettoyer les écuries d’Augias vient de se présenter. Saisissons-là pour réconcilier la Politique avec la Vertu et donner des raisons d’espérer à notre Peuple et à sa jeunesse.

On saura si l’argent est le seul ciment de toutes ces coalitions hétéroclites, sans programme commun, qui nous gouvernent depuis deux alternances.

On saura si les déclarations sur l’éthique et la responsabilité qui émaillent les discours des politiciens sont conformes à la pratique des uns et des autres.

On saura alors vraiment qui est qui!

Si nous voulons vraiment changer notre pays, donnons-nous les moyens de tirer cette affaire au clair! Ensuite, Changeons les règles du jeu! Mettons en avant les valeurs morales avant les valeurs financières. Puis, rassemblons-nous autour de l’essentiel et mettons nous au travail! C’est le prix à payer pour sauver l’honneur. Tout le reste ne sera que fuite en avant!

Amadou Tidiane WONE

[email protected]