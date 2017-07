XALIMANEWS- En rejoignant Benno Bokk Yaakaar à la dernière minute, Fabienne Féliho n’a pas tenu à informer Mamadou Sy Tounkara de sa décision de quitter le Mouvement “Defar Senegaal” dont elle était la tête de liste départementale à Dakar. “Non, du tout, je ne l’ai pas informé”, a-t-elle déclaré face à la presse, ce vendredi.

“Quand je suis allée à Defar Senegaal, j’y suis allée parce que je suis une citoyenne et je me voyais dedans. Je ne m’y vois plus, je suis une femme assez mûre et réfléchie. Et si je dois quitter, je n’ai pas à demander la permission. C’est comme ça que je le conçois, pour des raisons bien déterminées que je ne veux pas évoquer”, s’est-elle convaincu.