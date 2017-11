Tweet on Twitter

XALIMANEWS : Au lendemain de la qualification de l’équipe nationale du Sénégal au mondial 2018, les lions de la Téranga ont été reçus en audience le lundi 13 novembre par le Président de la république Macky Sall. Ainsi, Par la voix de leur porte-parole, Moussa Sow, les lions ont inventorié une liste de doléances devant le chef de l’Etat. Ce qui a vite suscité l’indignation de certains Sénégalais.

Citant une source proche de l’équipe nationale, le journal L’Observateur indique que les joueurs ont fait ces demandes pour des raisons bien précises.

La nécessité des passeports diplomatiques pour faciliter le déplacement des joueurs

Les lions revendiquent des passeports diplomatiques pour eux et les membres du staff car certains dirigeants et joueurs n’avaient pas pu se déplacer à Londres lors du match amical face au Nigéria le 23 mars dernier parce qu’ils n’avaient pas de visa. Le même problème, à en croire la source de L’Obs, s’était posé lors des derniers rassemblements à Paris en vue de la préparation du voyage en Afrique du sud. L’intendance qui avait les équipements n’avait pas pu les acheminer sur place et cela avait conduit les joueurs à s’entrainer avec les maillots de leurs clubs.

Un bus qui date de 2002

En sus des passeports diplomatiques, le sociétaire d’Al hahli Dubaï, avait exprimé le souhait d’avoir à disposition un nouveau bus. Celui qui assure actuellement leur transport est en état avancé de vétusté car est mis en circulation depuis 2002 après la signature avec Puma. Pour rappel, en 2015, le bus de l’équipe nationale était tombé en panne sur la route en amenant les joueurs à Dakar pour un match.

La demande terrains «juste symbolique»

Concernant les terrains il faut préciser que la demande relève plutôt du symbolisme car précise la même source « des joueurs qui ont des immeubles et des villas n’ont pas ce genre de problèmes ». Ainsi s’ils ont demandé ceci au président de la république, ce n’est rien d’autre que pour la postérité, le souvenir que ces maisons sont pour la génération qui a qualifié le Sénégal à sa deuxième coupe du monde.