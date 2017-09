Tweet on Twitter

XALIMANEWS-Le Pr Issa Sall, qui a obtenu 3 sièges avec PUR à l’Assemblée nationale, a dénoncé, ce jeudi l’absence de Khalifa Sall à l’hémicycle lors de l’installation de la 13ème législature.

En qualitéde juriste, il donne son avis sur la question et trouve “extrémement déplorable” l’absence du maire de Dakar qui, élu député, devrait selon lui, tout aussi installé dans ses fonctions.

“Khalifa est couvert par une immunité et devrait par conséquent, être présent à cette première cession extraordinaire et prendre part au vote. On lui ravi ses droits d’électeur”, a-t-il réagi en marge de la cérémonie d’investiture des députés.