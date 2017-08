Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS- Le Parti de l’unité et du rassemblement (Pur) est la révélation des élections Législatives de dimanche dernier. Partie sous sa propre bannière et sans soutien de mouvements, la formation politique fondée par le guide des «Mouchtarchidines» Serigne Moustapha Sy est arrivée en quatrième position, derrière «Wattu Senegaal » de l’ancien président Abdoulaye Wade.

Selon les résultats provisoires, le Parti de l’Unité et du Rassemblement obtiendrait quatre sièges à la nouvelle Assemblée nationale.

Pour El Hadji Issa Sall, qui dirige la liste au niveau national, cette position n’est pas une surprise, car, n’étant pas dans leurs projections.

«Nous nous attendions à occuper la première place, c’est- à dire majoritaire à l’Assemblée, si les élections s’étaient déroulées normalement», dit-il. Et d’ajouter : «Nous nous sommes rendus compte que beaucoup de nos militants n’ont pu retirer leurs cartes voilà nous avons un millier de jeunes et la plupart d’entre eux n’ont pas voté. Nous nous sommes rendu compte aussi que par endroit, nos bulletins n’étaient pas sur place et les bureaux où devaient être ces bulletins ont démarré très tardivement », déclare-t-il.

Avant de poursuivre : «Le PUR est la première force politique du Sénégal, en termes de parti. Quand vous prenez la coalition Benno Bokk Yaakaar, elle fait une centaine de partis. Quand vous prenez les deux ou trois coalitions qui pourraient être devant nous, elles comptent 20 ou 30 partis, », indique-t-il.