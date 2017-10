Analysant le contexte géopolitique sous régional et mondial marqué par des attaques et des menaces terroristes, le Professeur Souleymane Bachir Diagne, sur les antennes de Sud Fm, estime que « la seule et vraie et à long terme solution au phénomène du terrorisme est l’éducation ».

Selon le Pr Souleymane Bachir Diagne, le Sénégal est devenu un enjeu terroriste ; allusion faite au contexte sous régional voire mondiale caractérisé par des attaques et menaces terroristes dans le voisinage et le problème d’emploi des jeunes. «Le travail d’identification, le partage de renseignements et la coopération entre les renseignements constitue une solution à court terme au phénomène du terrorisme », estime-t-il.

Mais pour le Pr Souleymane Bachir Diagne, « la seule et vraie et à long terme solution au terrorisme est l’éducation ». « Il faut inculquer les valeurs de l’islam à la jeunesse. Dans ce cas, la responsabilité des Etats est énorme. La première responsabilité des Etats est d’assurer la sécurité de leurs citoyens ensuite leur procurer une bonne éducation et une bonne formation », se convainc-t-il.

A ces responsabilités des Etats à faire face au phénomène du terrorisme, Souleymane Bachir Diagne suggère aux Etats d’apporter des réponses à la demande sociale.

