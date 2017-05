Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS- En marge des préparatifs pour les matchs contre l’Ouganda et face à la Guinée Equatoriale, l’équipe d’Aliou Cissé n’est pas, pour le moment, complète. Sur 26 des joueurs retenus par le sélectionneur national, seuls 8 ont pu rejoindre la tanière.

Entre les absences des angevins tels que cheikh Ndoye et Famara Diédhiou, le staff technique ne dispose pas beaucoup de marge de manœuvre. Mais pour le sélectionneur national, rien n’est encore joué. « Le groupe n’est pas au complet mais l’ambiance est très bonne et comme d’habitude les nouveaux sont bien accueillis » a-t-il laissé entendre.

Avant de poursuivre que :”Les lions feront tout pour gagner le match amical face à l’Ouganda prévu le 5 juin et la Guinée Équatoriale le 10 du même mois. Pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN ».

Le capitaine du groupe s’est prononcé et a rassuré les supporters. “Nous répondrons toujours présent si l’équipe nationale a besoin de nous et même si nous sommes fatigués, on n’est pas prêt à prendre des vacances”, assure Kara Mbodj.

Les “Lions” ont effectué leur premier galop d’entrainement au centre d’entrainement à l’institut Diambars.