Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS- La coalition Manko Taxawou Sénégaal de Grand Yoff porte la candidature de Khalifa Sall à la présidence de l’Assemblée Nationale et exige sa libération.

«Sa candidature doit être constatée par un huissier», indique Babacar Diop qui souligne qu’actuellement le maire de Dakar est un député.

«Il bénéficie d’une immunité parlementaire. Il doit sortir de prison. Macky Sall a assez fait de mal à Khalifa Sall. Nous alertons l’opinion nationale et internationale que nous ne pouvons plus continuer à tolérer cette dérive», clame-t-il.