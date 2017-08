Le premier ministre de l’Environnement sous le régime du président Macky Sall a fait un bilan des élections législatives du 30 juillet passé. Il a en outre salué la maturité du peuple sénégalais avant d’annoncer son soutien au président Sall pour la présidentielle de 2019.

Tête de liste du « Rassemblement des écologistes du Sénégal (Redes), tirant le bilan de sa participation au scrutin a pris acte du choix « libre et démocratique ». A l’en croire, « le scrutin législatif opposait deux camps : ceux qui sont pour le président de la République et ceux qui étaient contre lui ». Aussi, « en tant qu’écologiste convaincu, nous n’étions pas dans cette logique de duel. Nous ne combattons pas le président de la République et nous ne sommes pas non plus de l’opposition », a-t-il déclaré selon Le Soleil.

N’ayant pas obtenu de député, Haïdar se veut cohérent avec lui même et voit son avenir politique aux côtés du président de la République et de la coalition Benno Bokk Yakaar. Sur ce, il a annoncé le soutien qu’il va apporter au Président Macky Sall pour la présidentielle de 2019 pour la poursuite et la réussite du Plan Sénégal émergent (Pse).

