XALIMANEWS : L’audience prévue ce 2 novembre de la Cour suprême du Liberia portant sur des allégations d’irrégularités lors du premier tour de l’élection présidentielle du 10 octobre a été reportée à ce vendredi 3 novembre. La Commission électorale doit d’ici là suspendre toute procédure dans l’organisation du scrutin.

Cette audience, qui devait se tenir le 2 novembre au matin et durant laquelle doit comparaître la Commission électorale nationale (NEC) libérienne, a été reportée au lendemain pour des raisons de procédure.

Ce report de 24 heures renforce les incertitudes pesant sur la tenue à la date prévue du second tour de l’élection, qui doit voir s’affronter le 7 novembre l’ex-star du foot George Weah et le vice-président sortant, Joseph Bokai.

Devant la Cour, la NEC devra expliquer pourquoi le recours introduit par le Parti de la liberté de Charles Brumskine, l’un des candidats battus, et soutenu par deux autres formations, dont celle de Joseph Boakai, n’est à ses yeux pas fondé.

La Cour suprême a également ordonné à la NEC de « suspendre toutes les actions liées au second tour prévu le 7 novembre » jusqu’à ce qu’elle ait statué sur le cas. La Commission électorale libérienne doit tenir une conférence de presse ce 1er novembre en fin d’après-midi sur cette question.