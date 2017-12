Youssou Ndour à Macky : « Tu l’as fait… »

XALIMANEWS : Toujours à l’inauguration de l’Aibd, le roi du Mbalakh, Youssou Ndour, a tenu à apporter lui aussi son soutien au chef de l’Etat

Après avoir égayé le public avec quelques notes de musique, le patron de Gfm s’est adressé directement au président en ces termes : « tu l’as fait… ».

Par ailleurs, lors de sa prestation You était accompagné de son ami et percussionniste Mbaye Dièye Faye et de certains gros bras de l’arène sénégalaise. En l’occurrence Gris Bordeaux, Lac Rose et Baboye, qui n’ont pas manqué d’exécuter quelques pas de « Bakk », sous l’œil attentif du président Macky Sall.