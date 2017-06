XALIMANEWS-Deux milliards de francss Cfa ont été annoncés pour la construction de nouvelles stations de pompage des eaux hivernales et la réalisation du Programme décennal de lutte contre les inondations. Le directeur de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), Alioune Badara Diop a parlé de cette enveloppe, ce mercredi. En compagnie du gouverneur de la région de Dakar, Mouhamed Fall, il a fait le tour de quelques ouvrages de drainage des eaux pluviales afin de s’enquérir des travaux de curage de ces installations.

S’adressant à la presse au terme de la visite de terrain qu’il a effectuée, en compagnie du gouverneur de la région de Dakar,Mouhamed Fall, le directeur de l’Office nationale du Sénégal (ONAS), Alioune Babara Diop, a annoncé le programme de prévision des intempéries de l’hivernage. Pour faire face aux inondations, Alioune Badara Diop promet la construction de quatre nouvelles stations de pompage qui sont en cours de finalisation. Et, toutes ces stations ont des capacités de pompage variant entre 300 et 600 m3. Le coût des stations varie entre 80.000.000 et 160.000.000 de F Cfa. Dans la lutte contre les inondations, le directeur de l’ONAS annonce, en plus du curage des ouvrages, l’entretien préventif des équipements électromécaniques et l’approvisionnement suffisant en carburant. Aussi l’ONAS va recruter un personnel supplémentaire avant la fin de ce mois pour que des équipes veillent en permanence sur les installations.

Par ailleurs, Alioune Badara Diop appelle les collectivités locales et les habitants riverains des ouvrages d’assainissement à entretenir les différentes installations. S’agissant du pont de l’émergence dont les riverains craignent des inondations, Alioune Badara Diop précise qu’il «dispose d’un bassin de stockage qui, s’il y a de forte pluies, devrait permettre de stocker les eaux pour qu’elles n’envahissent pas les maisons». Mieux, ajoute-t-il, en collaboration avec l’Agéroute, un système de drainage des eaux pluviales est en phase d’être instauré.

GUERRE CONTRE LES BRANCHEMENTS CLANDESTINS

«Le curage des canaux d’eaux pluviales nous a permis de découvrir qu’il y a pas mal de branchements clandestins au niveau de ces ouvrages. Or, ils ne sont pas destinés aux eaux usées. Des dispositions concrètes seront prises en collaboration avec le service d’hygiène», constate Alioune Badara Diop. La lutte consistera d’abord à «envoyer des sommations aux domiciles qui se sont connectées sur le réseau». Et, dès la transmission de ces sommations, «l’Office nationale de l’assainissement du Sénégal fera le nécessaire pour que tous ces raccordements qui ne sont pas destinés aux ouvrages d’eau pluviales soient mis sur le réseau d’eau usée», ajoute Alioune Badara Diop. Le gouverneur de la région de Dakar trouve, pour sa part, qu’il «faut faire un important travail de sensibilisation sur la nécessité de maintenir ces ouvrages pour éviter que des citoyens mal avertis en font un mauvais usage».