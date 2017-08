XALIMANEWS – Selon le site Dakarmatin, le premier ministre Mohammad Boun Abdallah Dionne, a demandé à quitter son poste de chef du gouvernement.

Nommé Premier ministre le 6 juillet 2014 suite au limogeage de Mimi Touré, Mouhamad Boun Abdallah Dionne était l’homme qu’il fallait au Président Macky Sall pour diriger le Gouvernement.

En effet, ancien homme de confiance de ce dernier alors qu’il était Premier ministre et président de l’Assemblée nationale, Dionne était parti mener sa carrière internationale un peu avant le divorce entre Me Wade et Macky Sall. Revenu pour diriger le département de suivi du Plan Sénégal émergent avant d’être le chef du Gouvernement, il a mené comme il pouvait et comme il fallait les différentes missions qui lui ont confié son mentor.

Une mission quasi accomplie au point de demander son départ ? En tout cas, des sources très proches des cercles de l’Alliance pour la République (Apr) et de Bennoo Bokk Yaakaar affirment à actunet qu’il «a demandé à partir pour se reposer parce que se sentant un peu fatigué.» En tout cas, il y a juste quelques jours, Jean Paul Dias l’a confirmé : «D’ailleurs, je dois avouer que le Premier ministre Dionne avait demandé à partir parce qu’il est un peu malade et qu’il voulait aller se reposer». Des propos tenus récemment lors d’une conférence de presse de la coalition Manko Taxawu Senegaal à la permanence nationale du Grand Parti (Gp).

Ce qu’a confirmé un haut responsable d’un parti membre de la coalition présidentielle qui dit : «Effectivement, on m’a déjà fait savoir que M. Dionne a demandé à partir. Mais, le grand patron a catégoriquement refusé. Sinon, il n’aurait même pas été tête de liste nationale de notre coalition. D’après ce que j’en sais, le Président Macky Sall veut qu’il reste jusqu’en 2019. Maintenant, est-ce qu’il va partir ou pas, je ne peux pas trop m’avancer.»

En tout cas, il reste l’homme de confiance du Président Macky Sall qui en a fait la tête de liste nationale de sa coalition à l’occasion des élections législatives du 30 juillet dernier.

Pour rappel, M. Dionne est un informaticien de formation qui a fait ses armes à Ibm. Ancien chef du bureau économique de l’ambassade du Sénégal à Paris, Mohamad Boun Abdallah Dionne a quitté le Sénégal en 2008 pour embrasser une carrière diplomatique. D’un niveau intellectuel reconnu fut cadre de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) et expert de la Conférence des Nations-Unies sur le Commerce et le Développement (Cnuced) au Maghreb. Vu comme un homme franc qui dit toujours ce qu’il pense, il reste un confident pour ne pas dire le ‘’sherpa’’ du Président Macky Sall.

