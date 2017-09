Tweet on Twitter

XALIMANEWS : Le chef de l’Etat, Macky Sall a reçu les 15 députés de la diaspora ce jeudi dans l’après-midi au palais. Le chef de l’Etat et ses hôtes ont trouvé des solutions aux problèmes des députés de la diaspora qui doivent effectuer des déplacements entre l’étranger et le Sénégal.

D’après le quotidien l’As ; les députés de la Diaspora n’auront pas pour l’instant des logements à l’image de leurs collègues venus des régions périphériques. Mais, il leur sera alloué une indemnité de logement conséquente, pour leur permettre de loger à Dakar tout au long de la session ordinaire annuelle du 15 octobre au 15 juin. En plus de cela, ils auront également droit à, au moins, deux billets d’avion qui devraient leur permettre de rallier leur région d’origine aux frais de l’Assemblée nationale.

Ainsi donc, en plus de leur salaire de député et les avantages liés au statut de parlementaire, les 15 députés auront une indemnité de « relogement » en cas de voyages dans les autres régions de leur circonscription et des billets d’avion, rapporte le journal L’As.

En effet, les députés de la coalition gagnante Wattu Sénégal ont pris part à la rencontre, où ils ont indiqué qu’ils ne seront pas des députés d’un parti politique quelconque, mais des représentants de la Diaspora dont ils vont défendre les intérêts à l’Assemblée