XALIMANEWS : Le maire de Dakar, Khalifa Sall, va droit vers un procès après le processus enclenché de la levée de son immunité parlementaire.

Selon le journal Libération, le Procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye a déjà finalisé son réquisitoire de feu. Il attend juste la levée de l’immunité parlementaire du député-Maire de Dakar pour saisir le Doyen des juges, Samba Sall (en charge du dossier) si l’Assemblée nationale finit toutes les notifications officielles.

En effet, si le Parquet a demandé la levée de l’immunité parlementaire de Khalifa Sall, c’est pour éviter que cet argument de taille soit brandi par les conseillers du Maire de Dakar lors du procès.

Mieux, Libération informe que Serigne Bassirou Gueye compte renvoyer en procès Khalifa Sall, Mbaye Touré, Yaya Bodian, Fatou Traoré, Ibrahima Touré, Ibrahima Yatma Diao et Amadou Moctar Diop. Dans le viseur du Procureur de la République, seuls l’ancien et le nouveau Percepteur de Dakar pourtant sous contrôle judiciaire, devraient être épargnés du glaive de Serigne Bassirou Gueye.

Poursuivi pour détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écritures privés de commerce et blanchiment de capitaux dans l’affaire de la gestion de la Caisse d’avance de la Mairie de Dakar, Khalifa Sall et ses présumés complices, se dirigent vers un procès à risque.

Amadou Demba Lô